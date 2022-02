Borussia Dortmund im Gegnercheck : Auch ohne Haaland bleibt der BVB gefährlich

Leverkusen Top-Stürmer Erling Haaland verpasst das Spiel von Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen wohl angeschlagen. Trainer Marco Rose hat im Kader jedoch genug Alternativen, um der Defensive der Werkself das Leben schwer zu machen.

Die Mannschaft Im Winter hat sich bei Borussia Dortmund nicht viel getan. Der Pokalsieger gab Linksaußen Ansgar Knauff per Leihe an Eintracht Frankfurt ab, Mittelfeldspieler Tobias Raschl schloss sich Greuther Fürth an. Ansonsten bleibt in der Mannschaft von Trainer Marco Rose alles beim alten. Für das Spiel gegen Bayer nicht zur Verfügung stehen aller Voraussicht nach Torjäger Erling Haaland (muskuläre Probleme), Abwehrchef Mats Hummels (Rückstand nach Erkrankung) sowie Mittelfeldmotor Emre Can (Faserriss im Adduktorenbereich). Wieder mitwirken kann indes Guiseppe Reyna, der rund vier Monate mit einer Muskelsehnenverletzung pausieren musste.



Die Form Die Dortmunder haben in diesem Jahr noch keinen Punkt in der Liga abgegeben. Bemerkenswert war das 5:1 gegen den sonst so defensivstarken SC Freiburg. In Frankfurt und Hoffenheim gewann der Tabellenzweite auch mit etwas Glück jeweils 3:2. Wäre da nicht das Aus im Pokal beim FC St. Pauli vor knapp zwei Wochen, könnte man Roses Elf eine neu gewonnene Konstanz unterstellen. Dem BVB gelingt es immer wieder, eklatante defensive Schwächen durch extrem starkes Offensivspiel zu kompensieren. Dass das allerdings nicht immer zum Erfolg führt, hat das ernüchternde 1:2 beim Zweitligisten gezeigt.



Darauf muss Bayer 04 achten Ohne Haaland büßen die Schwarz-Gelben freilich viel von ihrer Wucht im Angriff ein, aber auch ohne den Norweger strahlt die Offensivreihe noch reichlich Gefahr aus. Donyell Malen ist an guten Tagen nur sehr schwer aufzuhalten – und dazu gibt es ja auch noch Routinier Marco Reus, Jude Bellingham, Thorgan Hazard und den ehemaligen Leverkusener Julian Brandt, die gegnerische Defensiven vor ernsthafte Probleme stellen können. Anfällig präsentiert sich Dortmund immer wieder für einfache Ballverluste im Spielaufbau und schnelles Umschaltspiel des Gegners. Ein weiterer Faktor kommt von den Rängen: 10.000 Zuschauer sind am Sonntag zugelassen. Auch darauf muss sich die Werkself nach den Wochen der Quasi-Geisterspiele einstellen.