Neue DFL-Chefin : Playoffs und Supercup in Saudi-Arabien? Hopfen will "nichts ausschließen"

Playoffs und Supercup in Saudi-Arabien? Hopfen will "nichts ausschließen"

Frankfurt Die neue DFL-Chefin Donata Hopfen will Denkverbote in der Planung der Fußball-Bundesliga nicht ausschließen. Das betrifft auch mögliche Playoffs.

Auf die Frage, ob sie wie in Spanien oder Italien auch den deutschen Supercup in Saudi-Arabien austragen lassen würde, antwortete sie: "Jede Maßnahme, die uns in Zukunft Geld bringen soll, muss zu uns passen. Ich finde aber, wir können in dieser Hinsicht aktuell gar nichts ausschließen."