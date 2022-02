Basketball, 2. Bundesliga : Giants fahren mit Respekt zu Lions

Leverkusen Die von Hansi Gnad trainierten Zweitliga-Basketballer des TSV Bayer 04 Leverkusen bestreiten an diesem Samstag das erste von drei Auswärtsspielen in Serie – bei den Karlsruhe Lions.

An das erste Spiel dieser ProA-Saison denken die Bayer Giants gerne zurück. Mit 109:71 fertigten die Leverkusener Basketballer die Karlsruhe Lions ab. „Es war so ein Tag, an dem für den Gegner einfach gar nichts lief“, erinnert sich Trainer Hansi Gnad. „Karlsruhe war schon viel zu spät in die Halle gekommen, so dass wir das Spiel wohl sogar am grünen Tisch gewonnen hätten.“ An einen vergleichbaren Verlauf glaubt Gnad beim Auswärtsspiel am Samstag (19.30 Uhr) aber nicht.