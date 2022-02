Wochenende der Spitzenspiele : So wird die Bundesliga wieder spannend

Dortmund Die höchste deutsche Spielklasse kehrt aus ihrer zweiwöchigen Pause zurück. Am Wochenende stehen gleich mehrere Spitzenspiele an. Der BVB drückt im Fernduell mit dem FC Bayern ausgerechnet RB Leipzig die Daumen.

Ausnahmsweise haben die Leipziger an diesem Wochenende sogar mal Fans in Dortmund – was nicht unbedingt die Regel ist. Denn der BVB ist bei seiner immer mal wieder abgeblasenen Jagd auf den Titelverteidiger auf sächsische Schützenhilfe angewiesen. Darüber hinaus müssen die Dortmunder ihre Hausaufgaben machen, wie es so schön heißt. Das bedeutet in erster Linie: Sie müssen sich die Leverkusener Sprinter einigermaßen gekonnt vom Leib halten. Tempo hat die gelegentlich in einer Mischung aus viel zu offener Grundorientierung und Nachlässigkeit operierende BVB-Abwehr in dieser Saison schon häufig um die Früchte großartiger Angriffsbemühungen gebracht. Im Hinspiel gewannen die Dortmunder ein munteres Toreschießen mit 4:3. Sie werden sich jedoch nicht darauf verlassen, jederzeit noch einen Treffer mehr erzielen zu können als der Gegner. Die Chance, dass mehr als ein Tor fällt, ist freilich groß. Dafür bürgt die Statistik: Leverkusen hat bereits 32 Gegentore, Dortmund immerhin 31 hinnehmen müssen.