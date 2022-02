Bundesliga kompakt : Modeste ist Kölns Matchwinner gegen Freiburg – Augsburg schlägt Union

Düsseldorf Die beiden Karnevalsvereine 1. FC Köln und Mainz 05 haben wichtige Heimsiege gefeiert, während Eintracht Frankfurt die Krise des VfB Stuttgart verschärft. Union Berlin verliert Spiel eins ohne Max Kruse.

1. FC Köln - SC Freiburg 1:0 (1:0)

Kein Steffen Baumgart, kein Problem: Der 1. FC Köln hat in Abwesenheit seines mit Corona infizierten Trainers seinen sechsten Heimsieg gefeiert und hält die Europacupplätze fest im Blick. Gegen den SC Freiburg gewann der FC 1:0 (1:0) und rückte bis auf einen Punkt an die Breisgauer heran.

VfL Bochum holt in Berlin einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf

Nächster Rückschlag für Hertha : VfL Bochum holt in Berlin einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf

Baumgart war am Mittwoch positiv getestet worden, sein Assistent Andre Pawlak vertrat den Chefcoach - und durfte die Entscheidungen während der Partie selbstständig treffen.

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 2:3 (1:1)

Die Talfahrt des VfB Stuttgart geht ungebremst weiter. Die stark abstiegsbedrohten Schwaben unterlagen am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga 2:3 (1:1) gegen Eintracht Frankfurt und warten seit sechs Partien (ein Unentschieden, fünf Niederlagen) auf einen Sieg. Der VfB bleibt damit Vorletzter.

Evan Ndicka (7.) und Doppelpack-Joker Ajdin Hrustic (47./77.) waren für die Frankfurter erfolgreich, die den ersten Sieg im Jahr 2022 holten. Waldemar Anton (42.) und Sasa Kalajdzic (70.) trafen für die Stuttgarter, die immerhin ihre Torflaute nach 518 Minuten beendeten. Der VfB hatte zuletzt erstmals in der Klubhistorie in fünf Spielen in Folge keinen Treffer erzielt.