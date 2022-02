Fußball-Oberliga : Union Nettetal vermeldet zwei Neuzugänge

Fußball-Oberliga Der SC Union Nettetal hat sich noch einmal verstärkt. Amir Hossein Ahmadi kommt aus der Regionalliga, Jaehyuk Lee kann bereits Zweitliga-Erfahrung aus dem Ausland aufweisen.

Mittelfeldspieler Ahmadi kennt sich in der Region bestens aus. Er wohnt im benachbarten Viersen, spielte in der Jugend für Fortuna Dilkrath und den ASV Süchteln. Zur Saison 2016/17 folgte schließlich der Wechsel in den Fohlenstall zu Borussia Mönchengladbach. Dort kam er unter Drittliga-Coach Hagen Schmidt (MSV Duisburg) in der B-Junioren-Bundesliga zum Einsatz. Für den SC Paderborn spielte er anschließend in der A-Junioren-Bundesliga. Zuletzt war Ahmadi für den SV Straelen in der Regionalliga West aktiv. „Amir hat uns im Probetraining überzeugt. Er ist im Mittelfeld offensiv flexibel einsetzbar und passt zu unserer Philosophie“, sagt Schwan.