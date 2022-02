Bayer-Profi im Porträt : Sardar Azmoun – ein Star für die Werkself

Leverkusens Winterzugang Sardar Azmoun lernte die BayArena noch am Donnerstagabend kennen. Foto: Jörg Schüler/Bayer 04 Leverkusen/Jörg Schüler

Leverkusen In seiner Heimat wird Sardar Azmoun von mehreren Millionen fußballbegeisterten Iranern verehrt, in der russischen Premier Liga reifte er zum gestandenen Profi. Der 27-Jährige kommt mit vielen Vorschusslorbeeren nach Leverkusen.

Am Donnerstag, um 12.37 Uhr, landete auf dem Düsseldorfer Flughafen eine Maschine mit einem für Bayer 04 ganz besonders wichtigen Gast an Bord: Sardar Azmoun. Keine halbe Stunde nach der Landung posierte der Winterzugang des Werkself dann auch schon mit nach oben gestreckten Daumen, einem Grinsen im Gesicht und in Klubkleidung für die vereinseigenen Kanäle. Dass der 27-Jährige schon am Sonntag (15.30 Uhr) im Spitzenspiel der Werkself bei Borussia Dortmund zum Einsatz kommt, ist allerdings unwahrscheinlich. Sportdirektor Simon Rolfes dämpfte die Hoffungen bereits am Tag zuvor. Er sagte: „Wir werden ihn noch einmal komplett durchchecken und auch seinen Leistungsstand überprüfen. Dass er schon im Kader für das Dortmund-Spiel steht, glaube ich im Moment nicht.“

Azmoun kommt mit vielen Vorschusslorbeeren von Zenit St. Petersburg. Er war Topscorer des russischen Meisters und der nach Marktwert wertvollste Spieler der russischen Liga. Eigentlich sollte der Iraner mit turkmenischen Wurzeln erst im Sommer ablösefrei nach Leverkusen kommen, doch die Verantwortlichen des Werksklubs haben den Wechsel gegen eine geringe einstellige Millionensumme vorgezogen. Nun steht der 1,86-Meter-Mann bereits für die Rückrunde zur Verfügung – doch wer ist eigentlich Sardar Azmoun?

Info Iranisches Trio ohne Einsatz für die Werkself Premiere Sardar Azmoun dürfte der erste Iraner werden, der in der Bundesliga ein Spiel für Bayer 04 bestreitet. Seine Landsmänner Mehdi Pashazadeh, Dariush Yazdani und Seyed Ali Mousavi blieben um die Jahrtausendwende ohne Einsatz für die Werkself in der Liga.

„Er ist sehr schnell, kopfballstark und hat ein gutes Gespür für Räume. Aber er ist nicht nur ein Torjäger, sondern bereitet auch viele Treffer vor und passt als kombinationsstarker Spieler hervorragend zur Werkself“, erklärte Bayers Sportgeschäftsführer Rudi Völler. Leverkusen verpflichtet gerne junge, hochtalentierte Spieler mit viel Entwicklungspotenzial. Azmoun ist hingegen ein gestandener Profi, der in der Bundesliga nun den nächsten Schritt seiner Entwicklung gehen will.

Die fand logischerweise in seinem Heimatland ihren Anfang, zuletzt in der Nachwuchsabteilung des Sepahan FC. Am 1. Januar 2013 wagte der Offensivmann schließlich den Schritt ins Ausland – an seinem 18. Geburtstag. Bei Rubin Kasan reifte das Talent zum Profi, zwischendurch spielte er auf Leihbasis beim FK Rostov, der Azmoun schließlich fest verpflichtete. Doch nach einem Jahr holte Kasan den Ex-Spieler im Sommer 2017 zurück. Der Stümer traf weiter zuverlässig und der russische Topklub Zenit St. Petersburg verpflichtete ihn.

In drei Jahren bei Zenit erzielte er in 104 Spielen 62 Treffer und bereitete 23 weitere vor. Er wurde drei Mal russischer Meister, gewann den Pokal und zwei Mal den Superpokal. In der Saison 2019/20 holte sich der Angreifer mit 17 Treffern die Torjägerkanone der Premier Liga, 2021 wurde er zu Russlands Fußballer des Jahres gewählt. Erfahrung in Champions- und Europa League runden den bisherigen Werdegang des bekennenden Pferdesportnarrs ab.