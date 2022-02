Entlarvendes Interview : DFL muss aufhören, den Fans etwas vorzugaukeln

Fußballfans halten Geldscheine auf der Tribüne hoch. Foto: Moritz Müller/Müller, Moritz

Meinung Düsseldorf Die neue Chefin der Deutschen Fußball-Liga schließt einen deutschen Supercup in Saudi-Arabien nicht aus, will aber gleichzeitig die Fans stärker in den Mittelpunkt stellen. Das ist scheinheilig. Denn die vorgespielte Bodenhaftung und Volksnähe passt nicht mehr zum Geschäftsmodell Profifußball.

Den verbalen Spagat beherrscht die neue Chefin der Deutschen Fußball-Liga (DFL) schon mal perfekt. Ansonsten wäre es Donata Hopfen wohl nicht möglich gewesen, sich in ein und demselben Interview mit ihrem langjährigen Arbeitgeber Axel Springer die Ausrichtung des deutschen Supercups in Saudi-Arabien als künftige Option zum Geldverdienen offen zu halten und gleichzeitig zu fordern, den Fan wieder mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Mehr Barfuß und Lackschuh parallel geht kaum.

Wobei der Fan-Aspekt, also das krampfhafte Bemühen der DFL um Bodenhaftung und Volksnähe, mit jedem solcher Theaterstücke immer noch gekünstelter wirkt. Der deutsche Profifußball täte gut daran, sich konsequent für eine Rolle zu entscheiden: Kapitalist oder Kumpel. Und weil das Kumpelsein mit Kuttenträgern ihm ganz offensichtlich nicht mehr genug Geld einbringt, wäre es am Ende eben nur konsequent und ehrlich, als unverhohlener Kapitalist aufzutreten.

Liebe DFL, lasst also die Bayern und ein anderes Team ruhig jedes Jahr in Riad den Supercup ausspielen. Führt Play-offs in der Liga ein und vergebt sie exklusiv an einen dritten Pay-TV-Sender neben Sky und Dazn. Hebt die 50+1-Regel auf, verkauft die Macht über Vereine an Investoren. Sagt ehrlich, dass ihr euch gegen Pläne für eine WM alle zwei Jahre nur deswegen wehrt, weil sie den Interessen eurer Wettbewerbe widersprecht.

Macht das alles, stellt das Geld über alles im Fußball, aber verkauft die Fans, besser die Kunden, bitte nicht für dumm, indem ihr euch bei öffentlichen Auftritten den Geruch von Rasen und Erde per Zerstäuber auftragt.

Unverhohlen vor Augen geführt zu bekommen, dass man nur noch ein kleiner Randaspekt im Milliardenspiel Fußball ist, können die Millionen Anhänger hierzulande am Ende wahrscheinlich besser verkraften, als dieses regelmäßige Für-Dumm-Verkauft-Werden.

