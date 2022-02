Kampf um die Königsklasse : Bayer will die Lücke zum BVB schließen

Im Hinspiel musste Bayers Trainer Gerardo Seoane mit ansehen, wie sein Team drei Führungen verspielte und am Ende mit 3:4 unterlag. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Leverkusen Mit einem Sieg am Sonntag (15.30 Uhr) in Dortmund kann Leverkusen den Abstand zum Tabellenzweiten verkleinern. Coach Gerardo Seoane ist zuversichtlich, dass seiner Elf das gelingen kann. Er sieht Parallelen zwischen beiden Teams.

Florian Wirtz, Erling Haaland, Patrik Schick, Julian Brandt, Moussa Diaby, Raphael Guerreiro und erneut Haaland: Die Liste der Torschützen aus dem Hinspiel lässt schon erahnen, was für ein Spektakel die 17.605 Zuschauer Mitte September in der BayArena gesehen haben. Drei Mal lag die Werkself gegen den BVB in Führung – und stand beim 3:4 am Ende doch mit leeren Händen da. Am Sonntag (15.30 Uhr) kommt es zum Wiedersehen in Dortmund. „Natürlich würden wir gerne ein ähnliches Spiel erleben“, sagt Leverkusens Trainer Gerardo Seoane und schränkt ein: „Aber natürlich mit dem besseren Resultat für uns.“

Ganz so viele Zuschauer wie noch in der Hinrunde sind an diesem Wochenende nicht zugelassen. Statt der zuletzt erlaubten 750 dürfen aber immerhin 10.000 Fans vor Ort dabei sein. Dass die Dortmunder von diesem Umstand besonders profitieren, glaubt der 43-Jährige nicht. „Das ist für alle Spieler eine Motivationsspritze und ein weiterer Schritt in Richtung Normalität“, sagt er. Mit einem Sieg würde Bayer bis auf fünf Punkte an den BVB heranrücken. Bei einer Niederlage würde die schwarz-gelbe Borussia hingegen auf elf Zähler davonziehen – und wäre damit wie bereits die Münchner in der Tabelle enteilt.

Info So könnte die Werkself bei der Borussia spielen Tor Hradecky Abwehr Frimpong, Tah, Hincapie, Bakker Mittelfeld Andrich, Aránguiz – Adli, Wirtz, Diaby Sturm Schick

„Dortmund steht acht Punkte vor uns, weil sie in der Vorrunde konstanter und besser gespielt haben als wir“, betont Seoane. Der Tabellenzweite verfüge über einen starken Kader mit „unglaublichen Einzelspielern“. Er sieht Parallelen zu seiner Werkself. „Das ist eine Mannschaft, die es liebt, offensiv zu spielen. Wenn man viele Spieler hat, die diesen Drang haben, riskiert man natürlich Räume für schnelle Gegenangriffe. Das passiert uns auch ab und zu, dass wenn wir extrem offensiv spielen, wir mehr Räume bieten.“ Was die defensive Kompaktheit betrifft, haben sich Seoane zufolge im Vergleich zu Beginn der Saison sowohl Leverkusen als auch der BVB verbessert. Die Mannschaft von Coach Marco Rose sei zudem inzwischen „viel aggressiver“ im Gegenpressing. „Ich sehe bei beiden Teams eine ähnliche Entwicklung.“

Die Bilanz der vergangenen Jahre spricht derweil eine eindeutige Sprache. Leverkusen verlor die vorangegangenen sechs Partien beim Pokalsieger. Der letzte Sieg datiert aus dem Jahr 2014, als Karim Bellarabi beim 2:0-Erfolg nach nur neun Sekunden traf und sich damit als schnellster Torschütze in der Geschichte der Bundesliga eintrug. „Unser Ziel muss sein, die Lücke zu Dortmund langfristig zu schließen“, sagt Seoane. Das sei schwierig, da der BVB Leverkusen „in vielen Bereichen“ einen Schritt voraus sei. „Sie sind Dauergast in der Champions League. Das ist etwas, das wir auch gerne erreichen wollen.“

Etwas Zählbares aus Dortmund mitzubringen, würde die Aussichten des Werksklubs auf eine Rückkehr in die Königsklasse noch in diesem Jahr freilich verbessern. Seoane ist zuversichtlich, dass sich sein Team auf einem guten Weg befindet. „Die Spieler haben schon in den ersten drei Begegnungen dieses Jahres gezeigt, dass sie sehr fokussiert und motiviert sind. Jetzt gilt es, an diese Leistungen anzuknüpfen.“ Es werde „viel brauchen“, um in Dortmund zu punkten. Der Schweizer ist aber überzeugt: „Meine Mannschaft kann das.“