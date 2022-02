Leser-Noten : Bewerten Sie die Leistung der Borussia-Profis gegen Bielefeld

Interaktiv Bielefeld Beim 1:1 von Borussia Mönchengladbach bei Arminia Bielefeld waren Yann Sommer und Alassane Plea die stärksten Borussen. Wie haben sie die Leistung der Gladbacher gesehen? Vergeben Sie hier ihre Noten.

Nach den 1:2-Niederlagen gegen Bayer 04 Leverkusen und Union Berlin an den vergangenen zwei Spieltagen hat Borussia Mönchengladbach am Samstag bei Arminia Bielefeld 1:1 gespielt. Besonders in der ersten Halbzeit taten sich die Gladbacher schwer und hatten in der Defensive große Probleme, weshalb die zwischenzeitliche Führung der Bielefelder verdient war.