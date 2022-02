Mitchel Bakker

Der in der Winterpause vom neureichen Premier-League-Klub Newcastle United umworbene Außenverteidiger war von Anfang an mit viel Griffigkeit, Dynamik und Präsenz unterwegs. Das 2:1 leitete er ein, kurz vor der Pause zwang er BVB-Keeper Gregor Kobel nach einer seiner Balleroberungen zu einer Parade. In dieser Verfassung ist an dem 21-Jährigen auf Bayers linker Abwehrseite kein Vorbeikommen. In den zweiten 45 Minuten streute er allerdings auch die ein oder andere folgenlose Unkonzentriertheit in sein Spiel ein.

Note: 2