Nach nächster MSV-Pleite : Duisburgs Sportdirektor Grlic tritt zurück

Duisburg Ivica Grlic ist nicht länger Sportdirektor des MSV Duisburg. Nach der Niederlage gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund am Sonntag trat Grlic beim Fußball-Drittligisten zurück. Auch Trainer Hagen Schmidt droht jetzt das Aus.

Beim MSV Duisburg läuft es derzeit nicht. Das Team steckt mitten im Abstiegskampf, der Gang in die Regionalliga droht. Wenn es denn so kommt, wird diesen einer nicht mehr mit antreten: Sportdirektor Ivica Grlic. Das teilte der MSV am Sonntag nach der Pleite im Heimspiel gegen Borussia Dortmund II mit.

In welcher Liga dieser Neuanfang stattfinden wird, ist derzeit noch unklar. Denn die Niederlage gegen die zweite Mannschaft des BVB am Sonntag verschärft die Duisburger Krise. Den frühen Rückstand durch einen Foulelfmeter (3.) konnte der MSV zwar zeitnah durch Moritz Stoppelkamp ausgleichen (8.). In der zweiten Halbzeit gelang den Duisburgern allerdings kein weiterer eigener Treffer, stattdessen erzielte die Zweitvertretung der Dortmunder noch zwei Tore – eines davon erneut per Foulelfmeter. Durch die Niederlage rutschte der MSV wieder auf einen Abstiegsplatz.