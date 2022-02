17:9 gegen Köln : Uerdinger Wasserballer feiern überzeugenden Sieg

Krefeld Der SV Bayer Uerdingen 08 fertigt Köln mit 17:9 ab und unterstreicht damit seine Ambitionen, in die Bundesliga A-Gruppe aufzusteigen. Torhüter Ivo Topolovac und Torjäger Nick Möller ragen dabei heraus.

Trotz der vierwöchigen Pause in der Wasserball-Bundesliga zeigte sich der SV Bayer Uerdingen 08 sehr spielfreudig und feierte bei seinem Heimspiel am Waldsee einen souveränen 17:9-Sieg gegen die SGW Rhenania/BW Poseidon Köln .

Der Mannschaft von Trainer Marek Debski war deutlich anzumerken, dass sie sich der Bedeutung des ersten Spiels in der Gruppe D der Vorrunde bewusst war. So lieferten die Uerdinger über die gesamten vier Viertel eine konzentrierte Leistung und kompensierten durch eine geschlossene Mannschaftsleistung die Ausfälle der Leistungsträger Ben Reibel und Sven Rößing.

Auf dem Weg zu ihrem Ziel, in der nächsten Saison in der A-Gruppe der Bundesliga zu spielen ist die Mannschaft auf einem guten Weg, auch wenn es vor allem in der Defensive noch Verbesserungspotenzial gibt, wie Debski anmerkte. Zwar habe er ein insgesamt gutes Spiel in der Verteidigung gesehen, jedoch bekomme man nach eigenen Fehlern noch zu viele Gegentore. Besonders hob der Trainer zwei seiner Akteure hervor, auch wenn die Leistung der gesamten Mannschaft stimmte: „Ich muss die guten Leistungen von unserem Torhüter Ivo Topolovac und von Nick Möller hervorheben, der sehr treffsicher gespielt und acht Tore erzielt hat, was nicht alltäglich ist.”