Rückschlag für Bayer-Profi : Karim Bellarabi fällt drei bis vier Wochen aus

Bayer Leverkusens Flügelspieler Karim Bellarabi geht mit hängendem Kopf vom Platz. Foto: dpa/Marius Becker

Leverkusen Der 31-jährige Angreifer von Bayer Leverkusen zieht sich im Training am Dienstag einen Faserriss zu. Es ist bereits seine dritte Muskelverletzung in dieser Saison.

Am Dienstag standen bei der Werkself Schussübungen auf dem Trainingsplan. Für Karim Bellarabi endete die Einheit allerdings vorzeitig. Der 31-Jährige griff sich an den linken Oberschenkel und setzte sich auf den Rasen. Gerardo Seoane eilte zu seinem Spieler und fragte, ob er weitermachen kann. Bellarabi stand der Frust ins Gesicht geschrieben. Die Antwort: Nein. Stattdessen feuerte er seine Trainingsjacke auf den Rasen und trottete an der Seite von Team-Arzt Dr. Philipp Ehrenstein wortlos in die Kabine.

„Er ist schon zum MRT. Es sieht nach einer muskulären Problematik aus“, sagte Seoane unmittelbar nach der Einheit. Die Bestätigung seiner Befürchtungen folgte am Nachmittag. Wie Bayer 04 mitteilte, erlitt Bellarabi einen Muskelfaserriss und wird voraussichtlich drei bis vier Wochen ausfallen.

Info Immer wieder Muskelverletzungen 2021/22 Muskelverletzung (29 Tage), Muskelfaserriss (27 Tage), Quarantäne (10 Tage), Muskelfaserriss (vorausichtlich drei bis vier Wochen); verpasste Spiele: 9+? 2020/21 Mittelhandbruch (17 Tage), Oberschenkelverletzung (23 Tage); verpasste Spiele: 9 2019/20 Krankheit (6 Tage), Oberschenkelverletzung (18 Tage); verpasste Spiele: 5

Es ist ein bitterer Rückschlag für den erfahrenen Offensivspieler – und nicht der erste in dieser Saison. Beim 5:2 in Dortmund zeigte er seine beste Saisonleistung, das 4:2 gegen Stuttgart verpasste er wegen muskulärer Probleme. Seoane zufolge ist bei der aktuellen Verletzung aber ein anderer Muskel betroffen. Bellarabi gegen den VfB zu schonen, war eine Intuition des Trainers. „Er hätte normalerweise von Beginn an gespielt, aber mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass ich ihn draußen lassen und nur im Notfall bringen sollte“, erklärte der Schweizer.

Bellarabi hat eine lange Geschichte von Muskelverletzungen hinter sich – nicht nur in dieser Saison, die mit einer entsprechenden Blessur im DFB-Pokalspiel bei Lokomotive Leipzig begann. Mitte der Hinrunde musste er wegen eines Faserrisses aussetzen, im Dezember bremste ihn eine Corona-Quarantäne aus. Nun also die Vorsichtsmaßnahme gegen Stuttgart und dann die Verletzung im Training.

„Es ist schwierig zu sagen, warum in so kurzem Zeitraum zwei solche Problematiken auftreten“, sagte Seoane. „Er ist ein hochexplosiver Sprinter. Oft bauen sich solche Verletzungen auf – etwa durch Fehlbelastung, Ober- oder Untertraining. Selten kommt es einfach so, sondern schleichend, ohne dass man etwas spürt.“ Häufig sei eine alte Blessur der Hauptgrund für eine neue. „Es gibt Spieler, die jedes Jahr eine Muskelverletzung haben.“ Bellarabi kennt das nur zu gut. Schon vor einiger Zeit wurde er auf der klubeigenen Seite mit den Worten zitiert: „Wenn man geduldig bleibt, hart arbeitet, immer sein Bestes gibt und auch Rückschläge akzeptiert, bekommt man das irgendwann gutgeschrieben – irgendwann kommt das Glück zurück.“

Für den 31-Jährigen ist das nächste Ligaspiel am Freitag (20.30 Uhr) in Mainz freilich kein Thema, unwahrscheinlich ist zudem das Mitwirken von Odilon Kossounou, der an den Folgen einer leichten Zerrung laboriert. „Er ist im Aufbautraining, das sieht schon sehr gut aus. Mit Freitag wird es aber eng“, sagte Seoane. Bei Edmond Tapsoba sind es Adduktorenprobleme, die vorerst nur individuelles Training zulassen. „Wir wollen vermeiden, dass er zu schnell hochfährt und haben uns deshalb für die vorsichtige Variante entschieden.“ Das gleiche gelte für Charles Aránguiz, der „noch keine 100 Prozent befreite Wade hat“, wie es der Coach umschreibt.