Bayer-Talent im Aufwind : Amine Adli wächst mit der Werkself

Leverkusen Flügelstürmer Amine Adli hat seit seinem Wechsel zu Bayer 04 Leverkusen eine rasante Entwicklung hingelegt. Der gewagte Sprung aus der zweiten französischen Liga ins deutsche Oberhaus ist dem 21-Jährigen geglückt.

Nach seinem starken Auftritt beim 5:2 in Dortmund galt Karim Bellarabi auch gegen Stuttgart als sicherer Kandidat für die Startelf. Doch leichte muskuläre Probleme bremsten den Routinier aus. Bayers Trainer Gerardo Seoane wollte mit Blick auf die Verletzungsgeschichte des 31-Jährigen kein Risiko eingehen und setzte Bellarabi auf die Ersatzbank. Statt ihm stand Amine Adli in der Anfangsformation – und der 21-Jährige war beim 4:2-Sieg gegen Stuttgart einer der Matchwinner, nicht nur wegen seines Kopfballtores zum 2:1 knapp drei Minuten nach dem Ausgleich des VfB. Für Seoane war der Treffer indes der Knackpunkt in einem bis dahin schwierigen Spiel gegen die Schwaben.