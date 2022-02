Leverkusens dienstältester Profi : Karim Bellarabi ist Bayers Raumöffner

Leverkusen Nach einer schwierigen Hinrunde kommt Bayer Leverkusens Routinier Karim Bellarabi immer besser in Fahrt. Trainer Gerardo Seoane geizt nicht mit Lob für den Flügelstürmer.

An die vergangene Saison erinert sich Karim Bellarabi sicher nur äußerst ungern. Zum ersten Mal seit Beginn seiner Bundesliga-Karriere vor rund zehn Jahren blieb der gebürtige Berliner in 22 Einsätzen ohne Tor- und Vorlage. Weder Ex-Trainer Peter Bosz noch Interimscoach Hannes Wolf setzten konstant auf den Routinier, der zudem aufgrund von Verletzungen immer wieder pausieren musste. Seit dem Rückrundenstart in dieser Saison befindet sich der Flügelstürmer jedoch klar im Aufwind. Er stand bei den vergangenen drei Siegen jeweils in der Startformation und überzeugte mit einem herausgeholten Foulelfmeter in Gladbach (2:1), einem Treffer gegen Augsburg (5:1) und einer Vorlage zuletzt in Dortmund (5:2).

„Er bringt Erfahrung mit, ist ein gestandener Profi und lässt sich nicht so einfach abkochen – egal gegen wen. Das tut der Mannschaft gut“, lobt Trainer Gerardo Seoane den ehemaligen deutschen Nationalspieler (elf Spiele, ein Tor). Bellarabi bringe „Breite ins Spiel“ und öffne Räume für Teamkollegen. Ein Vorteil für den 31-Jährigen sei zudem, dass die Werkself derzeit keine Englischen Wochen absolvieren muss. „So kann er gut regenerieren. Sein Körper braucht zudem die Trainingseinheiten, um weniger anfällig für Verletzungen zu sein. Er profitiert physisch extrem von dieser Phase“, erklärt der Schweizer.

Info Platzierungen in der Historie des Werksklubs Spiele 276 (Platz 14 in der Geschichte von Bayer 04) Tore 56 (Platz acht) Vorlagen 66 (Platz vier)

Bellarabi, der in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2023 hat, ist inzwischen dienstältester Profi unter dem Bayer-Kreuz. Obwohl er bereits im fortgeschrittenen Fußballeralter ist, ist er nach wie vor einer der schnellsten Spieler der Liga. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 34,95 Kilometern pro Stunde gehört er in der Rangliste zu den Top 25. „Er steht immer unter Strom, gibt immer Gas“, sagt Seoane. Dabei gelingt dem Außenangreifer, der in Bremen aufgewachsen ist, nicht immer alles. Vor allem mit Blick auf Bellarabis Flanken dürfte den Bayer-Fans in den vergangenen Jahren das ein oder andere graue Haar gewachsen sein. Die guten Aktionen überwiegen aber. „Auch wenn nicht immer alles sauber gespielt wird, gibt er uns eine positive Energie.“

Die Zeiten, in denen Bellarabi auf der rechten Seite 90 Minuten auf- und abläuft, sind allerdings vorbei. Das vorerst letzte Mal, dass er in einer Bundesligapartie die komplette Spielzeit auf den Rasen stand, war im März 2020. „Im Moment schaffen wir es, seine Minuten zu dosieren“, sagt Seoane. Auch in dieser Spielzeit verpasste der 1,84-Meter-Mann wettbewerbsübergreifend bereits acht Spiele wegen muskulärer Probleme und fehlte zudem im Spiel beim SC Freiburg (1:2) wegen eines Corona-Kontakts. „Die Spieler, die am meisten sprinten, sind immer etwas anfälliger für muskuläre Verletzungen“, sagt Seoane.