Wieder einsatzbereit : Hradecky ist zurück im Tor der Werkself

Daumen hoch: Bayers Nummer eins Lukas Hradecky ist wieder einsatzbereit. Foto: imago (archiv) Foto: imago images/Chai von der Laage

Leverkusen Der Spielführer von Bayer 04 Leverkusen, Lukas Hradecky, hat seine Corona-Infektion überstanden und dürfte am Samstag gegen den VfB Stuttgart wieder auf seine angestammte Position zwischen den Pfosten rücken. Für Sardar Azmoun kommt auch dieses Spiel zu früh.

Nach einem negativen Testergebnis und zahlreichen Medizinchecks ist Lukas Hradecky am Mittwoch wieder ins Training beim Werksklub eingestiegen. Mehr als anderthalb Wochen fehlte der Torhüter und Kapitän von Bayer 04 zuvor aufgrund einer Coronavirus-Infektion. Ein Versuch, ihn noch am Sonntagmorgen vor dem Spitzenspiel in Dortmund freizutesten, war zunächst gescheitert. Das spektakuläre 5:2 seiner Teamkollegen sah er daher quarantänebedingt vor dem heimischen TV. Nun ist er aber zurück und dürfte im Spiel gegen den strauchelnden VfB Stuttgart (Samstag, 18.30 Uhr, BayArena) wieder in der Startelf stehen.

Sein Fehlen hatte sich beim BVB zur Freude aller, die es mit Leverkusen halten, nicht groß bemerkbar gemacht. Das lag zum einen daran, dass die Abwehr des Werksklubs die sonst so gefährliche Offensive des Pokalsiegers weitgehend in Schach hielt. Zum anderen war U21-Europameister Lennart Grill zur Stelle, als er gebraucht wurde. Den 23-Jährigen traf bei beiden Gegentoren keine Schuld und er parierte in der Schlussphase sogar zwei Mal stark gegen Giovanni Reyna und Jude Bellingham.

Info Neuer Ausrüster für Bayer 04 Wechsel Ab der kommenden Saison laufen die Werkself sowie die Frauen- und Jugendteams von Bayer 04 in Trikots des Unternehmens Castore auf. Die britische Marke rüstet bereits Newcastle United, die Glasgow Rangers und die Wolverhampton Wanderers aus. Der neue Vertrag ist bis 2027 gültig, der mit Jako endet nach sechs Jahren in diesem Sommer. In der Bundesliga wird Leverkusen der erste Klub sein, der mit den Engländern zusammenarbeitet. Stimme Geschäftsführer Fernando Carro betont: „Gemeinsam mit Castore wollen wir künftig vor allem im Bereich der Sponsoren- und Zielgruppenaktivierung neue Maßstäbe setzen.“

Während Grill nach der Rückkehr von Hradecky wieder ins zweite Glied rücken dürfte, gehört Winterzugang Sardar Azmoun auch am Samstag noch nicht dem Kader von Bayer 04 an. Der iranische Nationalstürmer laboriert weiterhin an den Folgen einer Fußverletzung. „Bei Azmoun kann ich kein Datum nennen, seine Bänderverletzung macht ihm noch zu schaffen“, berichtet Coach Gerardo Seoane. „Die Geschichte braucht noch eine Nachbehandlung und einen Aufbau im Bereich Kraft und Stabilität.“ Bis der aus St. Petersburg gewechselte Angreifer topfit sei, werde es „drei bis vier Wochen“ dauern, betont der Trainer, fügt aber zugleich hinzu: „Das heißt aber nicht, dass er nicht vorher schon zur Verfügung steht und zu Teileinsätzen kommt.“

Präsentiert sich die Werkself auch gegen den VfB so entschlossen wie in den vergangenen Partien, dürfte die Mannschaft aber auch so gut gerüstet sein, um den vierten Sieg in Serie einfahren zu können. Unter anderem die neugewonnene Souveränität nach Rückschlägen, wie etwa nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich in Dortmund, macht Hoffnung. Die „Flucht nach vorne“ (Seoane) und das Herstellen von Kompaktheit durch die Achsenspieler Hradecky, Jonathan Tah, Robert Andrich, Kerem Demirbay, Charles Aránguiz und Patrik Schick sind dem Coach zufolge zwei Bausteine.