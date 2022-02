Drei Siege in Serie : Bayers Selbstvertrauen wächst weiter

Der Leverkusener Florian Wirtz (r.) trifft per Linksschuss zum 3:1-Endstand im Hinspiel beim VfB. Foto: Bayer 04 Leverkusen/Jörg Schüler

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen hat sich in einen Lauf gespielt. Mit einem Sieg am Samstag gegen Stuttgart kann das Team von Coach Gerardo Seoane Platz drei weiter festigen. Odilon Kossounou verpasst die Partie aufgrund einer Muskelverletzung.

Die Vorzeichen stehen gut, dass Bayer 04 auch das vierte Spiel in Serie gewinnt. Die Leverkusener empfangen am Samstag (18.30 Uhr) als Spitzenreiter der Rückrundentabelle das im neuen Jahr noch sieglose Rückrundenschlusslicht aus Stuttgart in der BayArena. Vieles spricht für die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane, die gegen die Schwaben neben dem genesenen Kapitän Lukas Hradecky auch wieder auf den zuletzt beim Afrika-Cup weilenden Edmond Tapsoba zählen kann. Odilon Kossounou hingegen fällt aus: Der Ivorer hat sich im Training eine Muskelverletzung zugezogen und muss etwa eine Woche pausieren.

Ziel für Seoane und seine Profis muss sein, mit derselben Energie, Leidenschaft und Abgeklärtheit in die Partie gegen den Abstiegskandidaten zu gehen, wie sie es am vergangenen Sonntag beim eindrucksvollen 5:2-Kantersieg in Dortmund getan hat. „Selbstverständlich nehmen wir Selbstvertrauen aus dem BVB-Spiel mit“, sagt der 43-jährige Coach der Leverkusener. „Wir zeigen der Mannschaft aber auch auf, was geklappt hat, damit wir neben dem guten Gefühl auch ein klares Verständnis dafür haben, was gut und was nicht so gut war.“ Verbesserungspotenzial gebe es immer, erklärt der Schweizer.

Info So könnte die Werkself gegen den VfB spielen Tor Hradecky Abwehr Frimpong, Tah, Hincapie, Bakker Mittelfeld Andrich, Demirbay – Bellarabi, Wirtz, Diaby Sturm Schick

Obwohl Stuttgart in einer Krise steckt und seit dem 2:0-Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg vor zwei Monaten nicht mehr gewonnen hat, erwartet Seoane einen anspruchsvollen Gegner in der BayArena. „Der VfB ist eine spielerisch starke Mannschaft, die momentan unter Wert geschlagen wird“, sagt er. „Sie haben schnelle Spitzen und robuste Defensivspieler, die immer für ein Kopfballtor gut sind.“ Auch beim 3:1-Erfolg im Hinspiel führte eine Standardsituation der Schwaben zum Gegentor. Den Kopfball von Konstantinos Mavropanos konnte Hradecky zwar noch von der Linie kratzen, beim Abstauber von Orel Mangala war der Finne aber machtlos. Am Sieg der Werkself in Unterzahl – Robert Andrich hatte nach einem Foul an Tanguy Coulibaly die Rote Karte gesehen (30.) – änderte der zwischenzeitliche Anschlusstreffer aber nichts.

Der VfB ist ohnehin einer der Lieblingsgegner des Werksklubs. Von den vergangenen 25 Duellen gewann Stuttgart in Liga und Pokal lediglich drei gegen die Rheinländer, vier Mal trennten sich die Klubs mit einem Remis, satte 18 Mal setzte sich Leverkusen durch. „Das ist eine Statistik, die man wahrnimmt, aber keinen Einfluss auf die Vorbereitung oder die Trainingsinhalte hat“, betont Seoane. „Ich bin aber auch noch nicht so lange hier und hatte noch nicht so viele Berührungspunkte mit dem VfB.“

Sollte es ihm und seinem Team gelingen, auch die Hürde Stuttgart mit Bravour zu nehmen, könnte es nach einem erfolgreichen Januar auch ein sehr erfolgreicher Februar für die Werkself werden. Nach dem Stuttgart-Spiel stehen noch zwei weitere Begegnungen mit Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte an. Kommende Woche Freitag gastiert Leverkusen in Mainz, das bekanntermaßen heimstark ist. Allerdings hat Bayer einige der besten Auftritte diese Saison auswärts gezeigt. Bevor Anfang März dann das Rückspiel bei Spitzenreiter München ansteht, geht es noch daheim gegen Bielefeld, das aktuell nur wegen des besseren Torverhältnisses vor Augsburg auf dem viertletzten Platz liegt.