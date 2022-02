Abstiegskandidat Stuttgart kommt : Bayer 04 will die Konzentration hochhalten

Leverkusen Bayer Leverkusen ist die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga, beim VfB Stuttgart kriselt es hingegen seit einigen Wochen gewaltig. Am Samstag (18.30 Uhr) kommt es zum direkten Duell.

Wenn am Samstag (18.30 Uhr) Bayer Leverkusen den VfB Stuttgart empfängt, sind die Rollen klar verteilt. Die Werkself geht mit der Empfehlung von drei Siegen in Serie in die Partie, hat schon jetzt mehr Tore geschossen als in der gesamten Vorsaison (54) und sich zuletzt auch insgesamt in blendender Verfassung präsentiert. Die Schwaben hingegen stecken in einer tiefen Krise, haben seit sechs Spielen nicht mehr gewonnen und sind Vorletzter – mit vier Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.