2:3 nach 2:1 : Siegesserie von Bayer 04 reißt in Mainz

Der Mainzer Jae-Sung Lee (l.) kämpft mit Leverkusens Kerem Demirbay um den Ball. Foto: AFP/DANIEL ROLAND

Mainz Im sechsten Spiel der Rückrunde hat es die Werkself zum ersten Mal erwischt. Bei Mainz 05 lag die Mannschaft von Bayer Leverkusen bereits zwei Mal in Führung, musste sich am Ende aber mit 2:3 (1:0) geschlagen geben. Sorgen gibt es um Torjäger Patrik Schick.

Die Rheinhessen waren am Freitagabend zu Beginn das aktivere und gefährlichere Team – in Führung ging trotzdem der Werksklub. Ein vom Mainzer Kapitän Moussa Niakhaté abgefälschter Distanzschuss von Patrik Schick verhalf den Gästen zur Führung (35.). Zuvor hatte Leverkusens Schlussmann und Kapitän Lukas Hradecky sein Team mit zwei starken Paraden gegen Anton Stach (12.) und Silvan Widmer (17.) die Null bewahrt. Von der zuletzt so starken Offensive der Rheinländer war nur wenig zu sehen. Moussa Diaby war nahezu komplett abgemeldet und auch Florian Wirtz hatte kaum nennenswerte Aktionen.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Schock für alle Bayer-Anhänger. Top-Torjäger Schick musste kurz nach dem Wiederanpfiff aufgrund von Problemen an der linken Wade ausgewechselt. In der 57. Minute erzielte Aaron Martin per Freistoß dann den überfälligen Mainzer Ausgleich. Beinahe hätten die 05er die Partie kurz darauf schon komplett gedreht. Ein vermeintliches Kopfballtor von Karim Onisiwo wurde jedoch aufgrund einer Abseitsstellung von Niakhaté nach Videobeweis aberkannt (61.).

In der Folge entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel. Immer häufiger musste der Unparteiische Benjamin Cortus die erhitzten Gemüter der Profis beruhigen. Sowohl die Elf von Gäste-Trainer Gerardo Seoane als auch die des Mainzer Coachs Bo Svensson wirkten aber gewillt, eine Entscheidung herbeizuführen. Der für den angeschlagenen Schick in die Partie gekommene Lucas Alario brachte Leverkusen schließlich erneut in Front (73.). Der Argentinier hätte nach Traumpass von Paulinho auch für die Vorentscheidung sorgen können, scheiterte jedoch am Mainzer Torwart Robin Zentner (81.).

Die vertane Chance sollte sich umgehend rächen. In der 84. Minute jagte Jean-Paul Boëtius den Ball zum 2:2-Ausgleich per Volleyschuss ins Tor. Zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit entschied der eingewechselte Marcus Ingvartsen die Partie mit einem Treffer aus den Gewühl heraus.