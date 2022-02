Jonathan Tah

Hatte mit Karim Onisiwo in einigen Situationen sichtlich Mühe und ließ zunächst ein wenig an Griffigkeit vermissen. In den ersten 45 Minuten war es ein eher wackeliger Auftritt des in dieser Saison stark aufspielenden Abwehrchefs. Nach der Halbzeit lief es besser für ihn. Beim dritten Mainzer Tor bekam er im Gewusel aber den Ball nicht rechtzeitig aus dem eigenen Strafraum geklärt.

Note: 4