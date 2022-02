Auch Klub-Präsident Zingerle dagegen : Union-Fans protestieren mit Banner gegen Bundesliga-Playoffs

Fans von Union Berlin haben auf einem Plakat ihre Abneigung gegen Supercup-Spiele in Saudi-Arabien und Meister-Playoffs in der Bundesliga zum Ausdruck gebracht. Foto: dpa/Andreas Gora

Berlin Um im Meisterschaftskampf der Bundesliga für mehr Spannung zu sorgen, werden als Lösung immer wieder Playoffs in den Ring geworfen. Die Anhänger von Union Berlin halten nichts von dieser Idee. Mit einem Banner brachten sie vor ihren Unmut zum Ausdruck.

Mit drastischen Worten haben Fans des 1. FC Union Berlin ihre Abneigung gegen Supercup-Spiele in Saudi-Arabien und Meister-Playoffs in der Fußball-Bundesliga zum Ausdruck gebracht. „Playoffs? Spiele in Saudi-Arabien? Wer hat Frau Hopfen eigentlich ins Bier gekackt?!“, hieß es auf einem großen Banner vor dem Sonntagsspiel gegen Borussia Dortmund (15.30 Uhr/DAZN).