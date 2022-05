A-Junioren-Bundesliga : Bayers U19 patzt gegen Paderborn

Leverkusen Das 2:2 am letzten Spieltag ist zu wenig für die von Sven Hübscher trainierten Talente des Werksklubs, um die Endrunde der Deutschen Meisterschaft zu erreichen.

Der gelbgesperrte Iker Bravo, Ali Barak und Ayman Aourir standen für den letzten Spieltag nicht zur Verfügung. Dennoch übernahmen die Bayer-Junioren das Kommando. Bereits nach vier Minuten traf Sadik Fofana, als er im Anschluss an einen Eckball am schnellsten schaltete. Mit der frühen Führung im Rücken erspielte sich die U19 bis zur Pause ein klares Chancenplus. Ingyom Jung, Can Moustfa und Jardell Kanga ließen jedoch ihre Möglichkeiten liegen, weshalb es mit dem knappen Vorsprung in die Kabinen ging.