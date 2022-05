Kampf um die Königsklasse : So will Bayer die Eintracht knacken

Szene aus dem Hinspiel: Leverkusens Charles Aránguiz (v.l.) und Moussa Diaby laufen Frankfurts Daichi Kamada hinterher und sind voll auf den Ball fokussiert. Foto: AFP/DANIEL ROLAND

Leverkusen Mutig und entschlossen im Spiel nach vorne, konsequent in der Konterabsicherung – das ist der Plan von Bayers Trainer Gerardo Seoane für das Duell an diesem Montag mit Frankfurt. Anstoß in der BayArena ist um 20.30 Uhr.

Seit Mitte Januar belegt die Werkself konstant einen der anvisierten Champions-League-Plätze. Nach dem 22. Spieltag betrug der Vorsprung auf den fünften Rang sieben Punkte, nach dem 28. Spieltag waren es sechs Zähler. Inzwischen ist der Abstand zwar geschrumpft, drei Partien vor dem Ende der Saison hat die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane die Qualifikation für die Königsklasse aber noch immer selbst in der Hand. Der Coach sieht vor dem Duell mit Eintracht Frankfurt an diesem Montagabend (20.30 Uhr) aber noch keinen Anlass für ausgelassenen Optimismus. „Ich sehe das weder als Vor- noch als Nachteil“, sagt der 43-Jährige.

Lesen Sie auch Champions-League-Triell : Leverkusen steht gegen Frankfurt unter Zugzwang

Der Schweizer Trainer von Bayer 04 verzichtet vor dem Schlussakkord der Saison auf forsche Töne. Das dürfte unter anderem mit den Erinnerungen an die verkorkste Phase kurz vor der Winterpause zusammenhängen. Beginnend mit dem Hinspiel in Frankfurt (2:5) sammelte die Werkself nur einen Punkt aus den letzten drei Partien vor dem Jahreswechsel, verspielte wie bei der Eintracht auch in der Partie darauf gegen Hoffenheim einen Zwei-Tore-Vorsprung (Endstand: 2:2), und unterlag darüber hinaus in Freiburg (1:2). Mit einer ähnlichen Bilanz gegen diese drei Teams zum Ende der Rückrunde dürfte Bayer die Top vier verpassen.

Info So könnte die Werkself gegen Frankfurt spielen Tor Hradecky Abwehr Kossounou, Tah, Tapsoba, Hincapie Mittelfeld Andrich, Aránguiz – Diaby, Azmoun, Paulinho Sturm Schick

„Klar ist, dass wir unsere Hausaufgaben machen müssen und wenn möglich, eine gute Leistung abrufen, um ein gutes Resultat zu erzielen“, sagt Seoane. Für die Auftritte der Hessen auf internationalem Parkett hatte er indes viel Lob übrig. „Frankfurts Leistungen auf europäischer Ebene haben uns alle begeistert, vor allem gegen Barcelona und auch zuletzt in London. Es wäre gut für den deutschen Fußball, wenn wir zwei Teams im Finale der Europa League hätten.“ Der erste Gegner aus dem Schluss-Trio sei in jeder Begegnung fähig, „eine unglaublich physische und dynamische Leistung“ zu bieten. Das Team von Trainer Oliver Glasner verfüge zudem über viele Qualitäten. „Wir gehen gut vorbereitet und gewappnet in die Partie. Es wird schwierig, aber wir haben die Mittel, um ihnen Probleme zu bereiten“, betont der Leverkusener Coach.

Lesen Sie auch Selbstbewusste Ansage : Azmoun träumt vom Titel mit Bayer 04

Nach dem 2:1-Triumph bei West Ham United steht Frankfurt mit einem Bein im Finale der Europa League, worauf nun naturgemäß der Fokus der Hessen mit Blick auf das Rückspiel am Donnerstag liegt. Seoane erwartet trotz allem keinen allzu großen Spannungsverlust beim Gegner. „Es werden sicherlich einige frische Spieler reinkommen, die auf ihre Chance brennen und sich empfehlen wollen. Frankfurt hat einen breiten Kader“, sagt Seoane, der ein „normal motiviertes“ Frankfurt erwartet. Für Bayer gehe es darum, selbst mutig und entschlossen nach vorne zu spielen sowie das schnelle Umschaltspiel der Eintracht zu verhindern.