Im Kampf um die Champions League : Bayer schlägt Frankfurt und feiert wichtigen Sieg

Leverkusen Bayer Leverkusen hat am Montagabend einen wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Plätze gefeiert und Eintracht Frankfurt mit 2:0 geschlagen.

Bayer 04 will in der kommenden Saison in der Champions League spielen. Dafür benötigt das Team von Trainer Gerardo Seoane im Bundesliga-Schlussspurt keine Glanzleistungen mehr, sondern schlicht Punkte. Im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Montagabend erfüllte seine Mannschaft diese Vorgabe – und sammelte gleich drei Zähler, um den dritten Platz zu festigen. Gegen die Hessen feierte die Werkself einen verdienten 2:0 (1:0)-Erfolg. Die Qualifikation zur Königsklasse ist zwei Spieltage vor dem Ende zum Greifen nahe.