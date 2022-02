Dämpfer in Mainz : Bayer erlebt Spektakel von der anderen Seite

Leverkusens Patrik Schick (r.) und die Mainzer Alexander Hack sowie Dominik Kohr (l.) wollen an den Ball. Foto: dpa/Thomas Frey

Mainz Bayer Leverkusens Höhenflug in der Rückrunde nimmt mit dem 2:3 beim FSV Mainz 05 ein vorzeitiges Ende. Mittelfeldspieler Robert Andrich findet klare Worte der Selbstkritik, Trainer Gerardo Seoane bleibt gelassen.

Es läuft die 88. Minute eines bis dahin schon ziemlich stürmischen Bundesligaspiels, nicht nur aus meteorologischer Sicht. Bayer Leverkusen hat in Mainz bereits zwei Führungen aus der Hand gegeben und will das 2:2 möglichst über die Spielzeit retten. Doch der just eingewechselte Marcus Ingvartsen hat andere Pläne. Aus einem Gewühl heraus kommt er im Strafraum der Werkself zum Abschluss, der Versuch des 26-jährigen Dänen aus rund sieben Metern findet den Weg in das Tor von Lukas Hradecky und entscheidet das Duell. Das 2:3 (1:0) in Mainz ist die erste Niederlage der Werkself in der Rückrunde. Wieder ist es ein Spektakel, doch diesmal feiert der Gegner.

Was Leverkusen seit der Winterpause auf den Rasen gebracht hat, war Fußball zum Genießen. In Mönchengladbach gab es nach dem 2:2 gegen Union Berlin einen erkämpften 2:1-Sieg, es folgten ein 5:1 gegen Augsburg, 5:2 in Dortmund und 4:2 gegen Stuttgart. Bayers Trainer Gerardo Seoane sagte vor dem Spiel bei den überdurchschnittlich defensivstarken Rheinhessen, dass er nicht mit vielen Toren rechne. Zu stabil präsentiere sich die Abwehr des Teams seines Kollegen Bo Svensson in dieser Saison.

Es ist eine Prognose, die sich nicht erfüllt. Patrik Schick eröffnete den unterhaltsamen Abend mit einem von Moussa Niakhaté abgefälschten Distanzschuss zum 1:0 – ein glücklicher Treffer, der die Tatsache kaschierte, dass Mainz bis dahin die bessere Mannschaft war, mit seinen Gelegenheiten durch Anton Stach (13.) und Silvan Widmer (17.) aber an Bayers Nummer eins Lukas Hradecky scheiterte. „Vom Gefühl hätte Mainz die Führung zur Halbzeit mehr verdient gehabt“, sagte Seoane. Er sah in Robert Andrichs Schlenzer (16.) die beste Gelegenheit seiner Mannschaft vor dem 1:0.

Nachhaltige Sicherheit brachte die Führung aber nicht. Mainz suchte den Ausgleich – und fand ihn durch einen direkt verwandelten Freistoß von Aaron Martin aus 20 Metern. Bitter: Die vorangegangene Grätsche von Kerem Demirbay war sauber, der Pfiff sowie die Gelbe Karte eine Fehlentscheidung von Schiedsrichtr Benjamin Cortus. Der für den an der Wade verletzten Schick eingewechselte Lucas Alario markierte das 2:1 (74.), Jean-Paul Boetius egalisierte erneut (84.), ehe Ingvartsen die Partie entschied. Dazwischen gab es weitere Chancen und einen per Videobeweis aberkannten Kopfballtreffer von Karim Onisowo, weil Niakhaté bei Martins Freistoßflanke im Abseits stand (60.).

„Nach der Pause, als wir das Spiel mehr kontrolliert haben, sind dann die Tore auch durch Standardsituationen gefallen“, resümierte Seoane. Der letzte Treffer sei sinnbildlich für das „wilde Spiel mit viel Hin und Her und vielen Zweikämpfen“ gewesen. Entsprechend treffend war die Zusammenfassung des 43-Jährigen: „Das Spiel hätte in beide Richtungen kippen können.“

So endet für Leverkusen eine fünf Spiele währende Serie ohne Niederlage. Aus der Ruhe will sich Seoane davon nicht bringen lassen. Der Schweizer ist ohnehin nicht bekannt für allzu emotionale Nachbetrachtungen von Spielen – egal, wie sie ausgegangen sind. „Wir werden das gut analysieren und versuchen, es nächste Woche besser zu machen“, sagte er. „Wir sind vorher nicht so hoch geflogen, wie es von außen an uns herangetragen wurde und wir werden auch jetzt keinen Knacks haben.“

Robert Andrich fand hingegen deutliche Worte der Selbstkritik. „Wir haben nicht unverdient verloren“, betonte der Mittelfeldspieler. „Die Mainzer haben es echt gut gemacht, wir haben keine Lösungen gefunden und uns dem Spiel – in Anführungszeichen – ergeben. Wir müssen einiges aus diesem Duell ziehen.“ Kapitän Hradecky schlug in die gleiche Kerbe und betonte: „Wir waren in den entscheidenden Situationen nicht da.“