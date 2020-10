Heiko Herrlich trainert den FC Augsburg : Peter Bosz trifft auf seinen Vorgänger in Leverkusen

Peter Bosz trifft auf seinen Vorgänger in Leverkusen

Leverkusen Am Montagabend empfängt Bayer Leverkusen den FC Augsburg. Für Gäste-Coach Heiko Herrlich ist es das erste Spiel bei den Rheinländern nach seiner Entlassung unter dem Bayer-Kreuz am 23. Dezember 2018.

Schöne Zeitpunkte für eine Entlassung gibt es wohl nicht. Aber den Trainer einen Tag vor Heiligabend „freizustellen“, hat einen besonderen Beigeschmack. Dieses Schicksal ereilte Heiko Herrlich nach langem Hin und Her Ende 2018 bei Bayer Leverkusen. Inzwischen trainert er den FC Augsburg – und am Montagabend kehrt der 48-Jährige an die alte Wirkungsstätte zurück, um seinen Nachfolger Peter Bosz zu besiegen. Das wäre allerdings ein Novum, denn der FCA hat noch nie ein Ligaspiel gegen die Werkself gewonnen.