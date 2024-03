„Ich habe gerade geschlafen“ Die Sprüche zum 26. Spieltag der Bundesliga

„Sie kennen mich erst seit anderthalb Jahren. Ich kenne mich schon seit 52 Jahren. Und es ist so: Ich bin in meinem ganzen Leben mit Sicherheit nicht mit einem goldenen Löffel aufgewachsen. Alles, was ich mir erarbeitet habe, habe ich mir erarbeitet – und zwar hart. Und das hinzuschmeißen – dafür kennen Sie mich zu schlecht. Das Wort aufgeben existiert nicht in meinem Wortschatz.“

(Trainer Niko Kovac über seine persönliche Situation nach dem 1:3 des VfL Wolfsburg gegen den FC Augsburg)