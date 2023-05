Konzertreihe in Xanten Pianoforte startet mit neuen Terminen

Nach einer längeren Pause nimmt die Konzertreihe Pianoforte am Freitag, 2. Juni, um 20 Uhr wieder Fahrt auf mit einem Konzert mit der in Österreich geborenen Hanna Bachmann im Xantener Ratssaal. Weitere Termine von Pianoforte sind am 30. Juni mit Nini Funke, am 25. August mit Marina Baranova und am 22. September mit Christoph Soldan.