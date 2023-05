Seniorenfußballer steigen freiwillig ab Warum Alemannia Kamp die Notbremse zieht

Die ehemalige „Zweite“ wird „hochgezogen“ und als erste Mannschaft in der B-Liga am Spielbetrieb teilnehmen, so Kempken. Trainer bleibt José Antonio Garrido Mira. Die aktuelle A-Liga-Mannschaft, die sich immerhin Tabellenplatz acht erspielt hat, bricht auseinander. Ein „bezahlbarer“ Nachfolger für Trainer Sjard Schürmann, der pausiert, konnte nicht gefunden werden, teilte der Klubvorsitzende weiter mit. So zog die Alemannia die sportliche Notbremse. Einige Fußballer aus dem aktuellen A-Liga-Kader wie Marc Debernitz oder Marvin Wesel wollen in Kamp bleiben und in der „Zweiten“ weiterspielen. Kempken: „Hinzu kommen einige Neuzugänge.“ Trainiert wird die C-Liga-Truppe von Fritz Droste.