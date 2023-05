Tipps für den Notfall Viertklässler zu Besuch auf der Alpener Feuerwache

Alle vier vierten Klassen der Grundschulen in Alpen, Veen und Menzelen haben sich auf den Weg gemacht in einen ganz besonderen Unterrichtsraum. Es ging für die Kinder, die nach den Sommerferien auf eine weiterführende Schule wechseln, im neuen Gerätehaus an der von-Dornik-Straße in Alpen um ein so spannendes wie bsiweilen lebenswichtiges Thema.