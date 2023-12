Getränke und Kekse für den guten Zweck Rotary Club Xanten unterstützt die Grundschulen und die Tafel

„Wir freuen uns riesig“, sagte Konrektorin Hilde Schmitz von der Viktor-Grundschule. „Wir werden das Geld zum Wohle der Kinder gut anlegen.“ Die Grundschule werde von ihrem Träger, der Stadt Xanten, so gut es geht unterstützt. Wenn sie den Schülerinnen und Schülern darüber hinaus etwas ermöglichen wolle, sei das oft nur mit Spenden möglich. „Ehrenamtliches Engagement ist wichtig, sonst würden viele Extras in Schulen nicht laufen können.“ Genauso dankte Daniela Hommen, die Leiterin der Hagelkreuzschule, dem Rotary Club für die Spende. Sie kündigte an, dass für die Pausen etwas angeschafft werde, womit sich die Kinder beschäftigen könnten. Außerdem müsse regelmäßig etwas ersetzt werden. „Wir freuen uns sehr und sagen im Namen der Kinder vielen Dank.“