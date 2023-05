Blutspende-Jubilare geehrt Dienste beim DRK Alpen nach Corona wieder auf Normalmaß

Übers Jahr verteilt zeigte sich das JRK bei Veranstaltungen wie dem Alpen-Home-Festival in Veen, dem Kinderschützenfest in Borth und auf dem Nikolausmarkt in Alpen. Dafür hatte das JRK in der Sekundarschule fleißig gebacken. Weitere Aktionen wie ein Chaosspiel, ein Weckmännerbacken und die Begleitung der Martinsumzüge in Alpen und Birten fanden großen Anklang.