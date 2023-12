Ernste Töne bei Familienfest Alpens CDU-Chef kritisiert öffentliche Debattenkultur

Der Vorsitzende appellierte an die Partei, „sich von denen, die nichts Gutes wollen, nicht ablenken zu lassen“. Er sagte: „Wir müssen bei unserer Linie bleiben.“ Dies bedeute, in eine Debatte zu gehen, „um am Ende die beste Lösung für Alpen rauszuholen“. Dafür hätten Günter Helbig und Sascha Buchholz und jetzt Frederik Paul an der Spitze der CDU-Fraktion immer gestanden. Dafür stehe genauso Bürgermeister Thomas Ahls. „Und dafür stehe auch ich als Parteivorsitzender“, sagte van Beek.