Ehrenamt rettet Leben : Es wird wieder mehr Blut gespendet in Alpen

Es wird wieder mehr Blut gespendet in Alpen

Alpen Das DRK an der Bruckstraße ist einigermaßen gut aus der Pandemie gekommen. Blutspender und Jubilare wurden geehrt. Und es gibt einen erfreulichen Trend.

DRK-Ortsvereinsvorsitzender Rüdiger Kunst begrüßte alle aktiven Helferinnen und Helfer zur ordentlichen Ortsversammlung in der Fahrzeughalle des DRK Heims an der Bruckstraße in Alpen. Zunächst wurden die Blutspende-Jubilare geehrt: Fritz-Willi Bocholz für 150 Spenden, Dieter Kösters und Markus Braun (jeweils 100), Franziska Willerding (50) sowie Michael Hußmann und Susanne Schorlemer (beide 25). Im Anschluss wurden treue Mitglieder des DRK Alpen ausgezeichnet: Christian Peeters (20 Jahre), Martin Mayers, Erna Theußen (25), Sascha van Beek (30), Ferdi Pötters (40) und Margret Hansen (55).