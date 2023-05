In der Kirche St. Vinzenz Bönninghardt Die Jubilarinnen und Jubilare waren vor 60 Jahren Kommunionkinder

60 Jahre ist es her, dass die damaligen Schülerinnen und Schüler der katholischen Volksschule Bönninghardt und der Landschule Alte-Börry ihren Tag der „Ersten heiligen Kommunion“ in der Pfarrkirche St. Vinzenz gefeiert haben. Jetzt haben sie sich hier wiedergetroffen. Die Feier der heiligen Messe aus Anlass der Diamantkommunion fand jetzt ebenso in der Bönninghardter Pfarrkirche statt. Dieser Gottesdienst wurde zelebriert von Pfarrer Georg Zglinnicki und Diakon Ludger Funke. Bei den Fürbitten wurde dem verstorbenen Manfred Meurer gedacht. Anschließend trafen sich die Jubilare und Jubilarinnen zum Essen in der Gaststätte Zum Dahlacker in Alpen. Beim gemütlichen Beisammensein gab’s so einiges zu erzählen. Schließlich waren wieder zehn Jahre vergangen, seit man sich zur Goldkommunion gesehen hatte.