Hinrunde wie eine Achterbahnfahrt Bei Viktoria Alpen geht nichts ohne Spektakel

Was ihm sowohl in Vernum als auch nach dem Umbruch in Alpen auffällt: Bei einigen jungen Spielern stehe der Fußball anders als bei ihm zu dieser Zeit nicht mehr an erster Stelle. „Das spiegelt sich auch im unbedingten Willen und in der Trainingsbeteiligung wider“, sagt Schmitz, der sich ab Sommer auf den nächsten Trainerjob einlassen möchte. In Aussicht hab er noch nichts. Ein Engagement im Moerser oder einem umliegenden Kreis bei einem ambitionierten B-Ligisten wäre seine Wunschlösung.