Private Veranstaltung in Rheinberg AfD-Rechtsextremist Björn Höcke in Orsoy

Björn Höcke, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, war zu Gast im Restaurant Orsoyer Hof in Orsoy. Es habe sich um eine private Veranstaltung gehandelt, nicht um eine des AfD-Kreisverbands Duisburg. Das sagte der Duisburger Kreisvorsitzende Andreas Laasch auf Nachfrage dieser Redaktion am Dienstag. Der Eindruck, dass es sich um eine Parteiveranstaltung gehandelt habe, war unter anderem dadurch entstanden, dass der Redaktion Fotos aus AfD-Kreisen zugespielt wurden, auf der mehrere AfD-Politiker zu sehen waren. Neben dem rechtsextremen Höcke bei einer Ansprache im Orsoyer Hof und Andreas Laasch auch Martin Vincentz. Er ist seit Februar 2022 Landesvorsitzender der AfD Nordrhein-Westfalen und seit Mai 2022 Vorsitzender der AfD-Landtagsfraktion. Ein AfD-Mitglied habe im Orsoyer Hof einen Geburtstag gefeiert und dazu auch Höcke eingeladen, so Laasch.