„Weihnachts-Mitsing-Ding“ in Alpen Wenn Hunderte gemeinsam für Hoffnung singen

Gut, dass Kirchenbänke in der Regel sehr stabil sind. Und dass man auf ihnen auch zusammenrücken kann, wenn’s voll wird. So wie Freitagabend in der evangelischen Kirche in Alpen, in der zum zweiten Mal ein „Weihnachts-Mitsing-Ding“ stattfand. Und hätte es eines Beweises bedurft, wie gerne Menschen miteinander singen, dann hätte das Konzert die Antwort gegeben: Die kleine Kirche an der Burgstraße platzte aus allen Nähten, schon vor dem Einlass bildete sich am Eingang eine Schlange. Kinder suchten sich ein freies Plätzchen auf dem Boden, Frauen und Männer rückten dicht zusammen auf den Kirchen- und Bierzelt-Bänken, die man zusätzlich aufgestellt hatte.