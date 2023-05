Jan-Hendrik Bücken regiert in Alpen Der Vogel fällt erst nach Sonnenuntergang

Volksfeststimmung mit Kaiserwetter in der Alpener Schlucht am Schmuhlsberg. Explosiver Jubel löst die beinahe unerträglich gewordene Spannung, als am Pfingstsonntag um 21.14 Uhr das letzte Stück Holz mit dem 187. Schuss von der Vogelstange fällt. Jan-Hendrik Bücken (23) ist neuer König der Junggesellenschützen. Er kann sein Glück kaum fassen, reißt die Arme hoch, taumelt kurz, bevor er in der ekstatischen Jubeltraube untergeht. 21.16 Uhr legt ihm der scheidende König Joel Willerding das begehrte Schützensilber um den Hals. Die Schlange der Gratulanten wird lang und länger. Alpen hat allen Grund zu feiern. „Könige werden in der Schlucht gemacht“, heißt es in Alpen – seit Generationen. Das gilt auch für Jan-Hendrik Bücken. Sein Großvater und einer seiner Onkel tauchen schon in der Galerie der Junggesellenschützenkönige auf.