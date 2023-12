Nachholspiele in der Fußball-A-Liga Vier Neuzugänge für den Büdericher SV

Der Gegner aus Veen liegt mit zwei Partien im Rückstand. Der Tabellenzweite muss am 4. Februar noch die Begegnung beim SV Schwafheim nachholen. Wobei der Spieltermin der Borussia sauer aufstößt. „Wir können die Ansetzung absolut nicht nachvollziehen“, so Kapitän Ken Klemmer. Das Spiel liege mitten in der Vorbereitung. „Wir fangen am 19. Januar erst wieder an. Und bei Wiederbeginn der Meisterschaft mit dem nächsten Spieltag am 18. Februar haben wir spielfrei. Der frühe Termin im Februar ist ein ganz klarer Nachteil für uns – und auch für die Schwafheimer.“ Bei der Staffelleitung seien die Einwände aber auf taube Ohren gestoßen.