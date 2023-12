Dirk Salla folgt auf Michael Vucinaj Führungswechsel im Rotkreuz-Kreisverband Grevenbroich

Der Führungswechsel im Kreisverband Grevenbroich des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) steht zum Jahreswechsel bevor. Für den scheidenden Geschäftsführer Michael Vucinaj wird Dirk Skalla die Leitung übernehmen. Die Abschiedsfeier für Vucinaj am Sonntagmittag in der DRK-Rettungswache an der St.-Florian-Straße wurde zugleich zum Willkommensgruß für dessen Nachfolger.