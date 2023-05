Kindertagesstätte und Tagespflege in Menzelen Über Haus Michael hängt der Richtkranz

Bürgermeister Thomas Ahls würdigt den Neubau als einen „pastoralen Ort, an dem die Menschen von Anfang bis zum Ende begleitet werden“. Der Verwaltungschef blickt dabei schon mal augenzwinkernd weit nach vorne: „Vielleicht sitzen eines Tages Seniorinnen und Senioren in diesem Haus und sagen: Hier bin ich schon in den Kindergarten gegangen.“ Gleichzeitig unterstreicht Ahls den Bedarf einer solchen Einrichtung in Menzelen: „Nebenan wird in zwei, drei Jahren ein großes Neubaugebiet entstehen. Die Zukunft ist also gesichert.“