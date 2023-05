Sommervergnügen im Rheinberger Stadtpark Start in die Freibadsaison geglückt

Zum Anbaden im Rheinberger Underberg-Bad war am Samstag alles parat. Die Liegewiesen präsentierten sich tipptopp im Schnitt, die Blumenkästen in sommerlicher Bepflanzung. Die Vormittagssonne ließ das Wasser in den Becken glitzern. Bei 17 Grad gemessener Außentemperatur und frischen 19 Grad im Wasser kamen die ersten Badegäste. 30 Gäste waren es bis zur Mittagszeit, 100 am Schluss. Am Sonntag besuchten 140 Gäste das Bad.