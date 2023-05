Kreis Wesel – Kies im Getriebe Der RVR drängt bei der Regionalplanung die Politik zur Eile

Um den Regionalplan Ruhr nun so schnell wie möglich über die Ziellinie zu schieben, hat der Regionalverband Ruhr (RVR) vorgeschlagen, auf eine eigentlich in so einem Verfahren vorgesehene Erörterung der Eingaben zu seinem Planwerk zu verzichten. Das sei wegen der Langwierigkeit solcher Verfahren gesetzlich inzwischen möglich, heißt es in der Vorlage. Doch ganz so schnell, wie es die Verwaltung vorzeichnet, geht’s dann doch nicht. Der Planungsausschuss hat Ende voriger Woche die Entscheidung darüber vertagt. Die Grünen hätten Beratungsbedarf angemeldet, sagte RVR-Sprecher Jens Hapke auf Nachfrage der Redaktion. Nun soll der Verbandsausschuss das verkürzte Verfahren auf den Weg bringen. Der tagt am Montag, 5. Juni.