Grundschulen in Alpen und Sonsbeck Fördermittel für Naturschutz-Projekt und Schulsong

Das Bildungsprojekt des Versorgungsunternehmens geht inzwischen ins zwölfte Jahr. In diesem Zeitraum erhielten Schulen und Kindergärten in der Region Förderungen in Höhe von insgesamt 4,8 Millionen Euro. 3592 Aktionen bewähren sich bereits in der Praxis. Aktuell wurden 225.730 Euro für 120 Projekte bewilligt. Alle Projekte sind unter www.vonkleinaufbildung.de im Detail aufgeführt. Die Bewerbungsfrist für die nächste Jurysitzung endet am 16. Juni.