Orte und Zeiten für Alpen, Sonsbeck, Rheinberg und Xanten Das sind die Gottesdienste an Weihnachten

Heiligabend Am vierten Adventssonntag, 24. Dezember, beginnt um 9 Uhr eine heilige Messe in der Krankenhauskapelle. Um 14 Uhr findet in der St.-Martin-Kirche Vynen eine Krippenfeier statt, um 14.30 Uhr folgt im St.-Viktor-Dom in Xanten eine Krippenfeier für Familien mit kleinen Kindern. Um 15 Uhr wird in der St.-Viktor-Kirche Birten und um 15.30 Uhr in der St.-Mariä-Himmelfahrt-Kirche in Marienbaum eine Krippenfeier veranstaltet. Um 15.30 Uhr beginnen am St.-Viktor-Dom in Xanten auch die Turmbläser zu spielen und findet das Weihnachtsläuten statt. Um 16 Uhr können sich Besucher der St.-Martin-Kirche in Vynen bei einer musikalischen Einstimmung aufs Fest vorbereiten. Um 16.30 Uhr beginnt in St. Pantaleon Lüttingen eine weihnachtliche Andacht auf dem Dorfplatz. In der St.-Martin-Kirche Vynen wird um 16.30 Uhr zur Christmette geladen. Ebenfalls um 16.30 Uhr findet in der St.-Petrus-Kirche in Obermörmter eine weihnachtliche Andacht statt. Auf dem Marktplatz in Xanten wird um 16.30 Uhr ein ökumenischer Weihnachtsgottesdienst gefeiert. Beschaulich geht’s um 16.30 Uhr auf dem Hof van den Berg, Trajanstraße 14, bei einer Familienweihnacht zu. Die weihnachtliche Wortgottesfeier im St.-Viktor-Dom Xanten startet um 17.30 Uhr. In Birten folgt um 18.30 Uhr eine Christmette mit musikalischer Gestaltung des Kirchenchores. Ebenfalls um 18.30 Uhr wird in St. Willibrord Wardt zur Christmette geladen. Um 20.30 Uhr können sich Gottesdienstbesucher in St. Mariä Himmelfahrt Marienbaum auf Musik des Kirchenchores beim Pontifikalamt freuen. Eine musikalische Einstimmung beginnt auch im Xantener Dom um 22 Uhr, ehe dort um 22.30 Uhr eine Christmette unter musikalische Gestaltung des Domchors stattfindet.