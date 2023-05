Alpener Jugendfeuerwehr gut ausgebildet Prüfung bestanden – Feuer und Flamme für die Feuerwehr

Dieses Wissen lernt der Feuerwehrnachwuchs in den Übungsdiensten der Jugendfeuerwehr. In den zurückliegenden Wochen lag der Fokus auf der Vorbereitung zur „Jugendflamme“. Das erworbene Wissen wurde durch das Betreuerteam schriftlich und praktisch geprüft. Hierzu zählten Abkürzungen im Feuerwehrwesen, Fahrzeug- und Gerätekunde sowie der Aufbau und die verschiedenen Formen der Feuerwehr in Deutschland.