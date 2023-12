Spenden machten Anschaffung möglich Neue Wimpelketten für die Issumer Bruderschaften

Die Issumer St.- Katharina- und St.-Nicolai-Bruderschaft haben in diesem Jahr neue Wimpelketten zum Schmücken des Ortskerns angeschafft. Diese wurden in Handarbeit von der Firma Fahnen Lutter aus Alpen-Veen angefertigt. Da die Wimpelketten aufgrund der unterschiedlichen Witterungsverhältnisse nur eine begrenzte Lebensdauer haben, müssen diese regelmäßig durch neue ersetzt werden. Dies stellt für die Issumer Bruderschaften immer einen hohen Kostenaufwand dar. Daher war es in diesem Jahr sehr erfreulich, dass sich die Stiftung Rückenwind, sowie die Gemeinde Issum mit großzügigen Spenden an der Anschaffung neuer Wimpelketten beteiligte.