Im Rahmen der Brandschutzerziehung Veener „Riesenclowns“ zu Besuch bei der Feuerwehr

Die Riesenclowas, so heißen die Kinder in der Kita St. Nikolaus in Veen, die im Sommer in die Schule kommen, waren zu Besuch bei der Feuerwehr. Zunächst wurden den Kindern mit einer Powerpoint-Präsentation und kurzen Videofilmen die unterschiedlichen Brandarten erläutert. Dann machten die Feuerwehrkameraden anhand von „fliegenden Teebeuteln“ deutlich, was Rauch und Hitze bedeuten. Anschließend wurden die Abläufe bei der Feuerwehr vermittelt. Dabei konnten die Kinder auch die Schutzkleidung testen und erfahren, wie schwer so ein Atemschutzgerät ist, obwohl da doch „nur Luft drin“ ist.